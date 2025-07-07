Немецкие власти при Мерце ведут Германию по следам Третьего Рейха

Настойчивое желание канцлера Германии Фридриха Мерца о взятии курса на милитаризацию может повести ФРГ по пути Третьего Рейха. Такое мнение выразил российский сенатор Алексей Пушков в своем телеграм-канале.
Так он оценил заявления главы фракции ХДС/ХСС Йенса Шпана о призывах к Франции и Британии дать Германии доступ к ядерному оружию.
«В Германии уже раздаются призывы вооружить ее ядерным оружием. Выступая в бундестаге, руководитель фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан потребовал дать Берлину доступ к французскому или британскому ядерному потенциалу», — написал Пушков.
Эту политическую силу в ФРГ возглавляет канцлер Мерц. Значит, по словам Пушкова, его мысли транслируется не им самим, а Шпаном. Сенатор уверен, что такая милитаристская риторика немецкого правительства может отправить Германию «по следам имперской Германии и Третьего Рейха». Политик считает, что власти могут открыть «подлинный ящик Пандоры».