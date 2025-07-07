Лавров: Доверие к доллару подорвано из-за санкций и роста госдолга США

По словам Лаврова, пандемия коронавируса выявила уязвимость существующей глобальной финансово-торговой архитектуры, спровоцировав ускорение процессов её распада. Одним из катализаторов нестабильности он назвал односторонние санкционные меры, инициированные без мандата международных институтов.
Министр также указал на рост числа стран с чрезмерной задолженностью. С 2011 года, по его данным, их количество увеличилось с 22 до 59. Он добавил, что для многих государств расходы на обслуживание долга стали превышать вложения в развитие.
«Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах — в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 трлн долларов и продолжает расти», — отметил Лавров.
Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что пересмотрел свои взгляды на президента США Дональда Трампа из-за увеличения дефицита федерального бюджета. По мнению миллиардера, текущая финансовая стратегия республиканца может привести страну к экономическому кризису.