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Лавров: Доверие к доллару подорвано из-за санкций и роста госдолга США

На сессии саммита БРИКС в расширенном формате министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о глубоких структурных проблемах мировой экономической системы, подчеркнув утрату доверия к доллару на фоне его использования в качестве инструмента давления.

Источник: Life.ru

По словам Лаврова, пандемия коронавируса выявила уязвимость существующей глобальной финансово-торговой архитектуры, спровоцировав ускорение процессов её распада. Одним из катализаторов нестабильности он назвал односторонние санкционные меры, инициированные без мандата международных институтов.

Министр также указал на рост числа стран с чрезмерной задолженностью. С 2011 года, по его данным, их количество увеличилось с 22 до 59. Он добавил, что для многих государств расходы на обслуживание долга стали превышать вложения в развитие.

«Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах — в США фиксируется рекордный размер госдолга, который достиг 37 трлн долларов и продолжает расти», — отметил Лавров.

Ранее американский предприниматель Илон Маск заявил, что пересмотрел свои взгляды на президента США Дональда Трампа из-за увеличения дефицита федерального бюджета. По мнению миллиардера, текущая финансовая стратегия республиканца может привести страну к экономическому кризису.

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