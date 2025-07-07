Израиль анонсировал новую военную операцию «Черный флаг» против хуситов

Израильские военно-воздушные силы провели серию ударов по портам, расположенным на территории Йемена, находящейся под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах».
Атакам подверглись объекты в Рас-Исе, Ходейде, Эс-Салифе, а также электростанция в районе Рас-Канатиб. Кроме того, был нанесён удар по судну Galaxy Leader, захваченному мятежниками в 2023 году.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что операция получила название «Чёрный флаг». По его оценке, Galaxy Leader используется хуситами в целях, связанных с террористической активностью в акватории Красного моря.
Он также провёл параллели между действиями Израиля в Йемене и недавними ударами по территории Ирана, подчеркнув, что любые попытки нанести ущерб израильской стороне будут жёстко пресечены.
Между тем в Дохе стартовал новый раунд непрямых переговоров между Израилем и движением ХАМАС, посвящённый возможному прекращению огня в секторе Газа.