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Израиль анонсировал новую военную операцию «Черный флаг» против хуситов

Израильские ВВС нанесли удары по трем портам в Йемене и атаковали грузовое судно Galaxy Leader.

Источник: Аргументы и факты

Израильские военно-воздушные силы провели серию ударов по портам, расположенным на территории Йемена, находящейся под контролем хуситов из движения «Ансар Аллах».

Атакам подверглись объекты в Рас-Исе, Ходейде, Эс-Салифе, а также электростанция в районе Рас-Канатиб. Кроме того, был нанесён удар по судну Galaxy Leader, захваченному мятежниками в 2023 году.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что операция получила название «Чёрный флаг». По его оценке, Galaxy Leader используется хуситами в целях, связанных с террористической активностью в акватории Красного моря.

Он также провёл параллели между действиями Израиля в Йемене и недавними ударами по территории Ирана, подчеркнув, что любые попытки нанести ущерб израильской стороне будут жёстко пресечены.

Между тем в Дохе стартовал новый раунд непрямых переговоров между Израилем и движением ХАМАС, посвящённый возможному прекращению огня в секторе Газа.

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