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В Британии назвали еще одну страну большой угрозой нацбезопасности

Иран стал одной из самых больших угроз национальной безопасности Британии.

Иран стал одной из самых больших угроз национальной безопасности Британии. Это следует из секретного доклада разведслужб, с которым ознакомилась газета The Daily Telegraph.

Автор публикации сообщил, что документ занял 100 страниц. Он готовился на протяжении двух лет по распоряжению премьер-министра Кира Стармера.

По сведениям, отраженным в докладе, иранские спецслужбы готовят операции по ликвидации диссидентов на территории Британии. В нем говорится и об ущербе, который якобы наносят хакерские атаки на английские компании со стороны исламской республики.

О дате обнародования данного документа не сообщается. Месяц назад был озвучен стратегический оборонный обзор Соединенного Королевства, где также упоминался Иран. Его вместе с Северной Кореей обозначили как региональных нарушителей. Китай стал для Британии затяжной проблемой, а Россия продолжает оставаться «непосредственной и насущной угрозой».

Как отмечал посол РФ в Британии Андрей Келин, английские элиты продвигают антироссийскую повестку среди населения. По его словам, этот подход уже «вмонтирован в идеологию» английского истеблишмента.

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