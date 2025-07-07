В Британии назвали еще одну страну большой угрозой нацбезопасности

О дате обнародования данного документа не сообщается. Месяц назад был озвучен стратегический оборонный обзор Соединенного Королевства, где также упоминался Иран. Его вместе с Северной Кореей обозначили как региональных нарушителей. Китай стал для Британии затяжной проблемой, а Россия продолжает оставаться «непосредственной и насущной угрозой».