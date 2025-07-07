Иран стал одной из самых больших угроз национальной безопасности Британии. Это следует из секретного доклада разведслужб, с которым ознакомилась газета The Daily Telegraph.
Автор публикации сообщил, что документ занял 100 страниц. Он готовился на протяжении двух лет по распоряжению премьер-министра Кира Стармера.
По сведениям, отраженным в докладе, иранские спецслужбы готовят операции по ликвидации диссидентов на территории Британии. В нем говорится и об ущербе, который якобы наносят хакерские атаки на английские компании со стороны исламской республики.
О дате обнародования данного документа не сообщается. Месяц назад был озвучен стратегический оборонный обзор Соединенного Королевства, где также упоминался Иран. Его вместе с Северной Кореей обозначили как региональных нарушителей. Китай стал для Британии затяжной проблемой, а Россия продолжает оставаться «непосредственной и насущной угрозой».
Как отмечал посол РФ в Британии Андрей Келин, английские элиты продвигают антироссийскую повестку среди населения. По его словам, этот подход уже «вмонтирован в идеологию» английского истеблишмента.