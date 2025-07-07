Трамп рассказал о разговоре с Путиным

Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.
«Я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован», — заявил Трамп журналистам пула Белого дома.
При этом свой телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который прошел 4 июля, Трамп назвал «хорошим», отметив, что «по нему бьют очень сильно, как я и говорил».