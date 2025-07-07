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Трамп рассказал о разговоре с Путиным

ВАШИНГТОН, 7 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что был «очень расстроен» своим телефонным разговором с российским лидером Владимиром Путиным.

Источник: РИА "Новости"

Ранее Трамп заявил о недовольстве положением дел в урегулировании на Украине и выразил мнение, что во время разговора с президентом России не смог достичь прогресса. Телефонный разговор двух лидеров состоялся 3 июля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера об отсутствии прогресса по Украине, сказал, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям Трампа.

«Я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован», — заявил Трамп журналистам пула Белого дома.

При этом свой телефонный разговор с Владимиром Зеленским, который прошел 4 июля, Трамп назвал «хорошим», отметив, что «по нему бьют очень сильно, как я и говорил».

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