Лавров провел встречу с главой МИД Индии на полях саммита БРИКС

Сергей Лавров и глава внешнеполитического ведомства Индии Субраманьям Джайшанкар проводят переговоры в рамках саммита БРИКС, проходящего в Рио-де-Жанейро.
После короткого обмена приветствиями встреча продолжилась в закрытом формате, без участия прессы.
До этого российский министр уже провёл ряд двусторонних переговоров на полях саммита — в частности, с министрами иностранных дел Бразилии и Ирана Мауру Виейрой и Аббасом Аракчи соответственно.
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