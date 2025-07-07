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Трамп: мне грустно наблюдать за тем, как Илон Маск слетел с катушек

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему грустно наблюдать за тем, как миллиардер Илон Маск «слетел с катушек», комментируя его намерения создать свою политическую партию.

Источник: AP 2024

«Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью “слетел с катушек”. …Он даже хочет основать Третью политическую партию, несмотря на то, что в Соединенных Штатах они никогда не добивались успеха — система, похоже, не предназначена для них», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп также упомянул принятие «Большого красивого» законопроекта, в рамках которого был отменен закон об электромобилях (EV). «Я с самого начала был категорически против этого (EV — “Ъ”). …Я вел кампанию по этому вопросу в течение двух лет, и, честно говоря, когда Илон полностью и безоговорочно поддержал меня, я спросил его, знал ли он о том, что я собираюсь прекратить полномочия EV. …Он сказал, что у него нет проблем с этим», — написал президент США.

Ранее миллиардер Илон Маск запустил голосование в своей соцсети X. Он спросил, стоит ли ему создавать политическую партию. 65,4% голосовавших выбрали на вариант «Да». По окончании голосования Маск заявил, что новая партия под названием «Америка» была создана в США.

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