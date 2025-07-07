Трамп: мне грустно наблюдать за тем, как Илон Маск слетел с катушек

Трамп также упомянул принятие «Большого красивого» законопроекта, в рамках которого был отменен закон об электромобилях (EV). «Я с самого начала был категорически против этого (EV — “Ъ”). …Я вел кампанию по этому вопросу в течение двух лет, и, честно говоря, когда Илон полностью и безоговорочно поддержал меня, я спросил его, знал ли он о том, что я собираюсь прекратить полномочия EV. …Он сказал, что у него нет проблем с этим», — написал президент США.