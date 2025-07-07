Алаудинов опубликовал видео уничтожения опорника ВСУ на Сумском направлении

Видео уничтожения опорника ВСУ. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ».
«Подавление опорного пункта противника. Сумское направление», — написал Алаудинов.
Детали проведённой операции не раскрываются, но поставленные задачи были выполнены в полном объёме.
Ранее Минобороны показало кадры из освобождённого Поддубного. Российские военные продолжают двигаться вперёд и выбивать ВСУ из населённых пунктов в ДНР. Проведя зачистку, бойцы в знак освобождения Поддубного от украинских формирований развернули флаги России.