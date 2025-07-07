Алаудинов опубликовал видео уничтожения опорника ВСУ на Сумском направлении

Ранее Минобороны показало кадры из освобождённого Поддубного. Российские военные продолжают двигаться вперёд и выбивать ВСУ из населённых пунктов в ДНР. Проведя зачистку, бойцы в знак освобождения Поддубного от украинских формирований развернули флаги России.