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Алаудинов опубликовал видео уничтожения опорника ВСУ на Сумском направлении

Бойцы Вооружённых сил Российской Федерации подавили опорный пункт противника на Сумском направлении. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов, опубликовав соответствующее видео в социальных сетях.

Источник: Life.ru

Видео уничтожения опорника ВСУ. Видео © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ».

«Подавление опорного пункта противника. Сумское направление», — написал Алаудинов.

Детали проведённой операции не раскрываются, но поставленные задачи были выполнены в полном объёме.

Ранее Минобороны показало кадры из освобождённого Поддубного. Российские военные продолжают двигаться вперёд и выбивать ВСУ из населённых пунктов в ДНР. Проведя зачистку, бойцы в знак освобождения Поддубного от украинских формирований развернули флаги России.