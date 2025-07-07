Подполковник Росгвардии, известный писатель и политический деятель Захар Прилепин уверен, что покушение на него организовал главарь киевского режима Владимир Зеленский. Об этом он заявил в документальном фильме, созданном «Мастерской новых медиа» к своему 50-летию, фрагмент которого передает ТАСС.
По словам Прилепина, Зеленский лично санкционировал убийство его близких друзей и его самого. Он считает, что Зеленский действует как террорист, получивший поддержку мирового сообщества, и с ним нужно вести диалог совершенно иначе.
«И у меня, конечно, к нему личные счеты, потому что он лично отдавал приказы, лично легализовал убийство моих лучших друзей», — уточнил Прилепин.
Напомним, что покушение на писателя произошло 6 мая 2023 года в Нижегородской области. Тогда был взорван автомобиль Audi Q7, в котором находился Прилепин. Водитель погиб на месте, а писатель получил серьезные ранения.