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Лавров: ситуация с госдолгом США вышла из-под контроля

Государственный долг США, по его словам, достиг рекордной отметки в 37 триллионов долларов и продолжает увеличиваться.

Источник: Аргументы и факты

На сессии саммита БРИКС в формате «аутрич» министр иностранных дел России обратил внимание на серьезные проблемы в мировой финансовой системе, обострившиеся после пандемии COVID-19.

Он указал, что кризис выявил уязвимости существующего экономического порядка и способствовал его фрагментации. Дополнительное давление оказали односторонние санкции и политизированное использование доллара, что ослабило позиции американской валюты на международной арене.

Кроме того, дипломат затронул вопрос растущего долгового бремени. По его данным, с 2011 года число стран с высоким уровнем внешней задолженности выросло почти втрое. Сейчас развивающиеся государства вынуждены направлять больше средств на выплаты по долгам, чем на собственное развитие.

При этом даже развитые экономики сталкиваются с критическими показателями: государственный долг США, по его словам, достиг рекордной отметки в 37 триллионов долларов и продолжает увеличиваться.

Ранее министр финансов США Скотт Бессент заявил, что дефолт по государственному долгу США может произойти уже во второй половине лета.