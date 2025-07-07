Лавров: ситуация с госдолгом США вышла из-под контроля

Кроме того, дипломат затронул вопрос растущего долгового бремени. По его данным, с 2011 года число стран с высоким уровнем внешней задолженности выросло почти втрое. Сейчас развивающиеся государства вынуждены направлять больше средств на выплаты по долгам, чем на собственное развитие.