Завершилась первая сессия переговоров Израиля и ХАМАС

«Израильская делегация не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы заключать соглашение с ХАМАС, так как “реальной власти у неё нет”, — заявил палестинский чиновник, знакомый с ходом переговоров.
Целью встречи является достижение соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Детали переговоров пока не разглашаются.
Ранее сообщалось, что Израиль отклонил предложенные ХАМАС поправки к плану перемирия в секторе Газа. Несмотря на это, правительство Биньямина Нетаньяху распорядилось продолжить непрямые переговоры, чтобы продвинуться в вопросе освобождения заложников. Для этого израильская делегация направилась в Катар для встречи с представителями ХАМАС.