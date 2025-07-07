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В Европарламенте обсудят вотум недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен

Фон дер Ляйен лично примет участие в дискуссии Европарламента по вынесению ей вотума недоверия.

Источник: Аргументы и факты

Пленарное заседание Европейского парламента (ЕП), на котором будет обсуждаться вынесение вотума недоверия председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, пройдёт 7 июля в Страсбурге, следует из информации на сайте законодательного органа ЕС.

Мероприятие начнётся примерно в 18:00 по местному времени (19:00 мск). Фон дер Ляйен лично примет участие в дискуссии. Вопрос касается коррупционного скандала, связанного с закупками вакцин против коронавируса в период пандемии.

Голосование Европарламента по вотуму главе ЕК запланировано на 10 июля.

Напомним, 27 июня портал Euractiv написал, что более 70 депутатов ЕП поддержали инициативу представителя Румынии Георге Пиперя о выражении вотума недоверия фон дер Ляйен. При этом Европейская народная партия, которая является самой многочисленной фракцией в Европарламенте, собирается голосовать против этого предложения.

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