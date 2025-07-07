В Европарламенте обсудят вотум недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен

Напомним, 27 июня портал Euractiv написал, что более 70 депутатов ЕП поддержали инициативу представителя Румынии Георге Пиперя о выражении вотума недоверия фон дер Ляйен. При этом Европейская народная партия, которая является самой многочисленной фракцией в Европарламенте, собирается голосовать против этого предложения.