В Европарламенте обсудят вотум недоверия главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен

Пленарное заседание Европейского парламента (ЕП), на котором будет обсуждаться вынесение вотума недоверия председателю Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен, пройдёт 7 июля в Страсбурге, следует из информации на сайте законодательного органа ЕС.
Мероприятие начнётся примерно в 18:00 по местному времени (19:00 мск). Фон дер Ляйен лично примет участие в дискуссии. Вопрос касается коррупционного скандала, связанного с закупками вакцин против коронавируса в период пандемии.
Голосование Европарламента по вотуму главе ЕК запланировано на 10 июля.
Напомним, 27 июня портал Euractiv написал, что более 70 депутатов ЕП поддержали инициативу представителя Румынии Георге Пиперя о выражении вотума недоверия фон дер Ляйен. При этом Европейская народная партия, которая является самой многочисленной фракцией в Европарламенте, собирается голосовать против этого предложения.