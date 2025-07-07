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Израиль объявил новую операцию «Черный флаг»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела операцию под названием «Черный флаг» против хуситов, сообщает N12.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела операцию под названием «Черный флаг» против хуситов, сообщает N12. Израильские ВВС нанесли удары по портам Ходейда, Салиф и Рас-Иса в Йемене.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что в настоящее время израильские силы атакуют «объекты террористического режима хуситов в портах Ходейда, Рас-Иса и Салиф». Среди целей также оказались электростанция и судно Galaxy Leader, захваченное хуситами в ноябре 2023 года в Красном море.

«Как я уже предупреждал, с Йеменом будут обращаться так же, как с Тегераном», — заявил Кац.

По информации ЦАХАЛ, эти объекты использовались поддерживаемыми Ираном хуситами для поставок оружия и проведения «террористической деятельности против Израиля и международного судоходства».

Согласно данным Ynet, Израиль выпустил около 50 ракет и бомб по портам, судну и электростанции.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху наблюдал за ходом операции из своего самолета во время перелета в Вашингтон, сообщает N12.

Это первая атака Израиля на Йемен после покушения на начальника штаба хуситов Мухаммеда Абдель Карима аль-Гамари в контексте конфликта с Ираном, отмечает Ynet.

Перед ударами представитель израильской армии Авичай Адраи призвал жителей прибрежных районов к эвакуации.

Член политбюро движения «Ансар Аллах» Мухаммед Аль-Фарах охарактеризовал израильскую атаку как «преступную агрессию, поддерживаемую Западом», сообщает Al Mayadeen. Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что йеменские силы ПВО успешно отразили удар.

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