Израиль объявил новую операцию «Черный флаг»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела операцию под названием «Черный флаг» против хуситов, сообщает N12. Израильские ВВС нанесли удары по портам Ходейда, Салиф и Рас-Иса в Йемене.
Министр обороны Израиля Исраэль Кац подтвердил, что в настоящее время израильские силы атакуют «объекты террористического режима хуситов в портах Ходейда, Рас-Иса и Салиф». Среди целей также оказались электростанция и судно Galaxy Leader, захваченное хуситами в ноябре 2023 года в Красном море.
«Как я уже предупреждал, с Йеменом будут обращаться так же, как с Тегераном», — заявил Кац.
По информации ЦАХАЛ, эти объекты использовались поддерживаемыми Ираном хуситами для поставок оружия и проведения «террористической деятельности против Израиля и международного судоходства».
Согласно данным Ynet, Израиль выпустил около 50 ракет и бомб по портам, судну и электростанции.
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху наблюдал за ходом операции из своего самолета во время перелета в Вашингтон, сообщает N12.
Это первая атака Израиля на Йемен после покушения на начальника штаба хуситов Мухаммеда Абдель Карима аль-Гамари в контексте конфликта с Ираном, отмечает Ynet.
Перед ударами представитель израильской армии Авичай Адраи призвал жителей прибрежных районов к эвакуации.
Член политбюро движения «Ансар Аллах» Мухаммед Аль-Фарах охарактеризовал израильскую атаку как «преступную агрессию, поддерживаемую Западом», сообщает Al Mayadeen. Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что йеменские силы ПВО успешно отразили удар.