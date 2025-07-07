«Слетел с катушек»: Трамп резко раскритиковал политические амбиции Маска

«Мне грустно наблюдать, как Илон Маск полностью “слетел с катушек”, по сути, превратившись за последние пять недель в “катастрофу”. Он даже хочет основать третью политическую партию, несмотря на то, что в Соединённых Штатах они никогда не добивались успеха. Единственное, на что годятся третьи партии, — это на создание полного и тотального развала и хаоса, и нам этого вполне достаточно с радикальными левыми демократами, которые потеряли свою уверенность и разум!» — написал хозяин Белого дома.