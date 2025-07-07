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Трамп: сделка о прекращении огня в Газе может быть достигнута на неделе

Утверждается, что Соединённые Штаты совместно с Израилем ведут работу над выработкой устойчивого механизма урегулирования ситуации.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности скорого прекращения огня в секторе Газа, допустив, что соответствующее соглашение с палестинским движением ХАМАС может быть достигнуто уже в течение ближайших семи дней.

По его словам, в случае успешных договорённостей ожидается освобождение значительного числа заложников, удерживаемых в этом районе.

Кроме того, он отметил, что Соединённые Штаты совместно с Израилем ведут работу над выработкой устойчивого механизма урегулирования ситуации, связанной с Ираном.

Ранее президент США Дональд Трамп рассказал, что Израиль согласился на предложение прекратить огонь в секторе Газа на 60 дней.

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