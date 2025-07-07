Трамп неожиданно сравнил разговор с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами пула Белого дома прокомментировал свою реакцию на недавний разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Он оказался очень расстроенным и разочарованным.
«Я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован», — пояснил хозяин Белого дома.
Беседа двух лидеров состоялась 3 июля. На следующий день Трамп пообщался по телефону с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И этот разговор он назвал хорошим. При этом заявил, что «по нему бьют очень сильно, как я и говорил».
Сразу же после разговора с Путиным Трамп отмечал, что ему не удалось добиться серьезного прогресса по украинскому конфликту. На этот комментарий пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль внимательно следит за всеми заявлениями американского лидера.