Во время саммита БРИКС коллективное фотографирование было четко организовано в отличие от встречи G20. Это говорит об уважительном отношении участников к этой символической процедуре, сообщает Bloomberg.
«В отличие от саммита G20, никто не опоздал и не пропустил общую фотосессию. Это полностью контрастирует с хаотичной общей фотографией с саммита G20, сделанной на том же самом месте», — отмечает издание.
В Bloomberg напомнили, что во время саммита «Двадцатки» на фотографирование не явились сразу три западных лидера. Отсутствовали тогдашний президент США Дональд Трамп, премьер-министры Канады и Италии Джастин Трюдо и Джорджи Мелони.
Издание считает, что такое отношение «олицетворяет беспорядок», который царил во время встречи в формате G20. Также в публикации говорится о том, что БРИКС бросает вызов современному мироустройству, где главенствуют США.
Ранее «МК» писал, что в США не могут контролировать постоянно растущий размер госдолга, а доверие к доллару было подорвано из-за использования санкций как наказания для других государств в одностороннем порядке. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в ходе своего выступления на саммите БРИКС.