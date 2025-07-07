Лидеры БРИКС дали согласие на создание космического совета

Лидеры стран БРИКС дали принципиальное согласие на создание космического совета в рамках этого объединения, говорится в итоговой декларации XVI саммита организации.
Мероприятие проходит с 6 по 7 июля в бразильском Рио-де-Жанейро.
«Мы принципиально согласны на создание космического совета БРИКС и на продолжение работы над его уставом для облегчения дальнейшего взаимодействия в сфере космической активности», — сказано в документе.
Главы государств также указали на важность обеспечения мирного использования космических систем и международного сотрудничества, касающегося исследования и использования космоса.
Кроме того, они подчеркнули приверженность стран БРИКС сокращению различий между космическими возможностями каждого члена объединения.
Напомним, в августе 2023 года премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил создать государствам БРИКС совместный консорциум космических исследований. Он отмечал, что страны начали работать над созданием группировки спутников.