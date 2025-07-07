Владимир Путин посмертно наградил первого в зоне СВО дважды Героя России Михаила Гудкова

Президент России Владимир Путин вручил вдове генерал-майора и заместителя главнокомандующего ВМФ России Михаила Гудкова Жанне высшую государственную награду — медаль «Золотая Звезда» Героя Российской Федерации. Информация об этом обнародована на сайте Кремля.
«Мы будем помнить его, и не только по его делам, но и по тем объектам, которые теперь всегда будут связаны с его именем. Это и школа, это улица в Донецке, он все-таки родился в Донецкой области. Я вам передаю это на память», — заявил российский лидер.
При этом Владимир Путин подчеркнул, что Михаил Гудков был настоящим русским офицером.
Первое награждение Гудкова званием Героя России с вручением соответствующего знака отличия состоялось осенью 2023 года. В указе о награждении особо отмечались его храбрость в боевых условиях и командные качества при управлении войсками.
Накануне врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что распорядился подготовить предложения по присвоению имени Гудкова объектам городской инфраструктуры Курска. Как уточнил глава региона, в городе также появится монумент в честь дважды Героя России.
Согласно сообщению Минобороны РФ от 2 июля, генерал-майор Михаил Гудков, удостоенный звания Героя России, погиб при выполнении боевых задач в приграничной зоне Курской области. Кроме этого, 155-я бригада вошла в историю СВО в качестве примера боевой доблести и беспредельного мужества.
Гудков — уроженец Донбасса, получил военное образование в Новосибирском высшем командном училище. В качестве командира 155-й бригады морской пехоты ТОФ он руководил подразделениями в ходе боевых действий на курском направлении. В 2023 году за проявленное мужество и профессиональное руководство войсками был удостоен высшей государственной награды — звания Героя России.
В мае российский глава удостоил высшей государственной награды — звания Героя России — медицинскую сестру Людмилу Болилой. Тогда женщина, показав исключительное мужество, закрыла собой получившего ранения бойца, приняв на себя осколочные поражения, что привело к тяжелым повреждениям ее здоровья.