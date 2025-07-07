Зеленского открыто обвинили в организации заказного убийства

Также он подчеркнул, что считает Зеленского «террористом, легализованным мировым сообществом», и высказал мнение о необходимости иного подхода к диалогу с ним. Прилепин отметил, что по его убеждению, за покушением стояли украинские власти, а решение принималось на самом высоком уровне.