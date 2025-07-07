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Зеленского открыто обвинили в организации заказного убийства

Писатель Захар Прилепин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в организации покушения на себя. Об этом он заявил во фрагменте документального фильма, подготовленного «Мастерской новых медиа» к своему 50-летию.

Зеленский лично отдал приказ об организации покушения убийства на Прилепина, заявил сам писатель.

Писатель Захар Прилепин обвинил президента Украины Владимира Зеленского в организации покушения на себя. Об этом он заявил во фрагменте документального фильма, подготовленного «Мастерской новых медиа» к своему 50-летию.

«И у меня, конечно, к нему (Владимиру Зеленскому — прим. URA.RU) личные счеты, потому что он лично отдавал приказы, лично легализовал убийство моих лучших друзей и мое собственное убийство», — заявил Прилепин в фильме. Содержание приводит ТАСС.

Также он подчеркнул, что считает Зеленского «террористом, легализованным мировым сообществом», и высказал мнение о необходимости иного подхода к диалогу с ним. Прилепин отметил, что по его убеждению, за покушением стояли украинские власти, а решение принималось на самом высоком уровне.

Ранее исполнителю покушения на убийство Прилепина дали пожизненный срок. Осужденный согласился убить писателя за 20 тысяч рублей, выяснило следствие.

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