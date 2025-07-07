Киев столкнулся с хаосом из-за остановки военной помощи США

В статье издания утверждается, что внутренняя борьба и чистки могут нанести Украине больший вред, чем внешние факторы. Журналисты акцентировали внимание на сообщениях о планируемых кадровых изменениях и возможной смене премьер-министра. Авторы также напомнили о попытке отстранить от должности главу украинской разведки Кирилла Буданова*. Заместитель премьер-министра Алексей Чернышов стал объектом обвинений в коррупции.