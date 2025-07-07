Президент России Владимир Путин во время разговора с американским лидером Дональдом Трампом дал понять, что у него есть конкретные цели и задачи, от которых он не намерен отступать. Это и вызвало разочарование главы Белого дома, считает аналитик из США Скотт Риттер.
«Трамп заявил, что разочарован последним разговором с Путиным. А все почему? Потому что у Путина есть четко поставленные цели и задачи, которые связаны с государственными интересами Москвы, и эти цели полностью осмысленны», — заявил он.
Риттер поделился мнением, что в США пока нет единой политической линии по ведению отношений с Китаем и Россией. Сейчас Штаты пытаются скинуть вину за украинский кризис на Джо Байдена, чтобы выйти из конфликта.
Также администрация президента США давит на европейцев, чтобы те повышали расходы на оборону. Однако это, по мнению аналитика, приведет к банкротству стран Старого света. Риттер предположил, что все это может вести лишь к одному — к возможному конфликту США и России.
Ранее «МК» писал, что Трамп заявил о разочаровании после недавнего разговора с Путиным. При этом он назвал «хорошей» беседу с Зеленским, с которым он говорил на следующий день после общения с российским лидером.