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Лидеры БРИКС выразили тревогу из-за роста военных расходов в ущерб развитию

Участники саммита подчеркнули важность многостороннего взаимодействия и уважения к национальным позициям при решении глобальных задач.

Источник: Аргументы и факты

По итогам 17-го саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро лидеры стран-участниц выразили обеспокоенность ростом мировых военных расходов, который, по их оценке, негативно сказывается на возможностях финансирования развития в странах Глобального Юга.

Такая позиция отражена в совместной декларации, принятой по завершении встречи.

В документе отмечается, что на фоне продолжающихся конфликтов в различных регионах и усиливающейся фрагментации международной системы наблюдается тревожная тенденция — значительное увеличение затрат на вооружение, тогда как вопросы развития остаются без должного финансирования.

Участники саммита подчеркнули важность многостороннего взаимодействия и уважения к национальным позициям при решении глобальных задач, включая борьбу с бедностью и голодом, устойчивое развитие и противодействие климатическим угрозам.

Ранее лидеры стран БРИКС дали принципиальное согласие на создание космического совета в рамках этого объединения, говорится в итоговой декларации XVI саммита организации.