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Трамп заявил, что ему грустно наблюдать за тем, как Маск «слетел с катушек»

Трамп полагает, что законодательная система США не предназначена для трёх партий.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что испытывает грусть, наблюдая за тем, как американский предприниматель Илон Маск «слетел с катушек».

Так глава Белого дома отреагировал на решение бизнесмена создать политическую партию.

«Мне грустно наблюдать за тем, как Илон Маск совершенно слетел с катушек, превратившись за последние пять недель в ходячую катастрофу», — написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

Президент напомнил, что любая политическая сила, альтернативная демократам и республиканцам, никогда не добивалась успеха в США. По его мнению, законодательная система Соединённых Штатов не предназначена для трёх партий.

Глава Белого дома также предположил, что подобные политические силы «создают разлад и хаос». Перед вылетом из штата Нью-Джерси американский лидер назвал решение Маска по созданию партии смехотворным.

«Мы с Республиканской партией добились огромного успеха. Думаю, создание третьей партии добавило бы путаницы», — отметил Трамп.

При этом президент, продолжив комментировать планы Маска, добавил, что предприниматель «может развлечься».

Напомним, 5 июля Илон Маск объявил о создании своей политической партии The America Party. 6 июля он официально подал документы на регистрацию этой политической силы. Также Маск пообещал, что на первом съезде сформированной им партии будет «веселье».

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