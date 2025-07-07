После того, как российская армия освободит Красноармейск, на Украине может произойти коллапс все линии фронта. Такое мнение озвучил отставной офицер армии США Дэниел Дэвис.
«С тактической точки зрения, Красноармейск куда более важен, чем Сумы, Харьков и Запорожье. Если украинские войска не смогут удержать Красноармейск, то Украине грозит потеря контроля над всей обороной», — подчеркнул аналитик.
Дэвис считает, что Красноармейск выведет российские войска на новый оперативный простор. Они смогут получить дополнительные возможности для продвижения на другие территории. А для украинской стороны падение этого города создаст серьезные проблемы.
Красноармейск является стратегически важным логистическим узлом. Через него ВСУ подпитывали группировку боевиков в Авдеевке. Благодаря этому городу, укронацисты продолжают снабжать свои подразделения на северо-западе ДНР.
Ранее «МК» писал, что российская группировка войск «Восток» уверенно продвигается вперед в Донецкой Народной Республике после того, как был освобожден населенный пункт Поддубное.