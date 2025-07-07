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Трамп заявил, что посетит пострадавший от наводнения Техас 11 июля

Президент США Дональд Трамп планирует отправится в штат Техас, который пострадал от наводнения, в пятницу, 11 июля, сообщает The Hill.

Источник: Reuters

«Вероятно, в пятницу», — сказал Трамп журналистам.

Он намерен посетить районы штата, которые наиболее пострадали от природной стихии.

Наводнение в округе Керр произошло 4 июля и было вызвано сильным ливнем. Сначала ABC News сообщал о 24 погибших и 23 пропавших без вести из детского лагеря.

Утром 7 июля CNN со ссылкой на официальные лица уточнил, что число погибших из-за наводнения выросло до 80. Среди погибших по меньшей мере 28 детей в округе Керр, из которых 10 девочек и один вожатый из летнего лагеря для девочек Camp Mystic числятся пропавшими без вести.

Накануне президент США Дональд Трамп ввел режим бедствия в округе Керр в Техасе. Как тогда добавил американский лидер, из округа были эвакуированы более 850 человек.

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