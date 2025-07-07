Трамп заявил, что посетит пострадавший от наводнения Техас 11 июля

Утром 7 июля CNN со ссылкой на официальные лица уточнил, что число погибших из-за наводнения выросло до 80. Среди погибших по меньшей мере 28 детей в округе Керр, из которых 10 девочек и один вожатый из летнего лагеря для девочек Camp Mystic числятся пропавшими без вести.