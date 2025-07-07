«Я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован», — отметил хозяин Белого дома.
А ранее главарь киевского режима Владимир Зеленский назвал свой разговор с Трампом, который прошёл 3 июля, «лучшим за всё время». По его словам, в ходе переговоров был поднят вопрос о системах противовоздушной обороны. Экс-комик выразил благодарность США за «готовность помогать».
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