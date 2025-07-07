СМИ сообщили об истерике на Западе из-за саммита БРИКС

«Они хотят перестроить мир — и ослабить Запад В проекте итоговой декларации говорится об обеспокоенности нарушениями правил ВТО и упоминается требование о реформе МВФ», — указано в статье.
Кроме того, опасность, по мнению издания, создает также инициатива по созданию Нового Банка Развития в системе БРИКС. Согласно тексту публикации, это приведет к увеличению инвестиций в развивающиеся страны и уменьшит расходы стран-участниц.
«С помощью этой инициативы страны БРИКС ясно дают понять, что они хотят захватить мировую арену», — заключило издание.
Ранее на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро приняли общую декларацию. Участники саммита осудили удары по Ирану, а также подтвердили, что сектор Газа должен управляться палестинскими властями. Кроме того, они осудили недавние атаки на железнодорожные пути и мосты в регионах России и выразили надежду на то, что текущие усилия по урегулированию на Украине приведут к мирной договоренности.
БРИКС с 2024 года включает, помимо стран-основательниц, Египет, ОАЭ, Эфиопию, Иран, а с января 2025 года — также Индонезию. В статусе партнеров с блоком сотрудничают Белоруссия, Боливия, Куба, Казахстан, Малайзия, Нигерия, Таиланд, Уганда, Узбекистан и Вьетнам. В этом году саммит проходит с 6 по 7 июля.