СМИ сообщили об истерике на Западе из-за саммита БРИКС

Ранее на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро приняли общую декларацию. Участники саммита осудили удары по Ирану, а также подтвердили, что сектор Газа должен управляться палестинскими властями. Кроме того, они осудили недавние атаки на железнодорожные пути и мосты в регионах России и выразили надежду на то, что текущие усилия по урегулированию на Украине приведут к мирной договоренности.