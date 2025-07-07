На Украине развернулась острая внутриполитическая борьба в правительственных кругах, что может привести к краху. Ущерб от нее будет куда больше, чем от боевых действий, пишет журнал The Economist.
По мнению издания, за всеми интригами стоит глава офиса Зеленского Андрей Ермак. Он контролирует практически 90% информации, которая ложится на стол нелегитимному президенту Незалежной.
Наряду с политическими междоусобицами Киев испытывает серьезные проблемы в военном плане. Автор материала перечислил главные из них: наступление российской армии в ДНР и Сумской области, неполноценные поставки вооружения со стороны США, активные и массированные удары ВС РФ по территории Украины.
«Но украинская военная драма это лишь одна сторона истории. Не меньшую тревогу вызывает внутренний политический фон — раскол, чистки и междоусобные распри, которые могут разрушить страну изнутри», — продолжает издание.
Издание убеждено, что и за кадровыми перестановками как в правительственных кругах, так и в военных стоит именно Ермак. В США его не воспринимают и не желают контактировать, однако на Украине он все еще является сильной политической фигурой.