Лавров и гендиректор ВТО подтвердили необходимость реформирования организации

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро 6 июля заявил о необходимости активизировать сотрудничество государств БРИКС в сфере технологий, освоении ресурсов, логистике, торговле, финансах. Он отметил, что за счет создания в рамках объединения независимой расчетно-депозитарной системы будет возможно сделать валютные транзакции более быстрыми, эффективными и безопасными.