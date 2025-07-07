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Лавров и гендиректор ВТО подтвердили необходимость реформирования организации

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала обсудили во время встречи на полях XVII саммита БРИКС необходимость проведения реформ в организации. Об этом 7 июля сообщили на сайте МИД.

Источник: РИА "Новости"

«Была подтверждена необходимость безотлагательного реформирования ВТО на основе принципов инклюзивности, недискриминации, транспарентности и взаимного уважения», — говорится в публикации.

Уточняется, что Лавров и Оконджо-Ивеала обменялись мнениями по некоторым аспектам взаимодействия российской стороны с секретариатом ВТО.

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро 6 июля заявил о необходимости активизировать сотрудничество государств БРИКС в сфере технологий, освоении ресурсов, логистике, торговле, финансах. Он отметил, что за счет создания в рамках объединения независимой расчетно-депозитарной системы будет возможно сделать валютные транзакции более быстрыми, эффективными и безопасными.

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