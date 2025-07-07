Владимир Путин наградил волонтёров за помощь участникам СВО: подробности

Кроме этого, российский глава отметил заслуги супруги священнослужителя Ольги Язевой. Она проявила инициативу после того, как оба ее сына отправились на передовую. Она основала частное швейное производство по изготовлению военной формы и снаряжению для участников специальной военной операции.