Владимир Путин наградил волонтёров за помощь участникам СВО: подробности

Президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе форума Народного фронта «Все для Победы» принял участие в торжественной церемонии награждения. Глава государства лично вручил победителям специальные наградные статуэтки одноименной премии.
Согласно информации на официальном сайте Кремля, в числе награжденных оказались представители разных сфер деятельности. Так, премии были вручены семье Малий из Донецкой Народной Республики, участнику специальной военной операции с боевым опытом, а также ведущему инженеру-конструктору АО «Русский купол» Ивану Солдатову.
По данным ТАСС, президент особо подчеркнул вклад семьи Малий в поддержку местного населения. Игорь и Валентина вместе с сыном Ильей добровольно взяли на себя заботу о жителях Курахово, проявив настоящий гражданский подвиг.
Валентина организовала временный приют для пострадавших, предоставив людям не только крышу над головой, но и возможность связаться с родными, чтобы подтвердить, что они остались живы. Ее инициатива стала настоящим спасением для многих горожан, лишившихся крова.
Кроме этого, российский глава отметил заслуги супруги священнослужителя Ольги Язевой. Она проявила инициативу после того, как оба ее сына отправились на передовую. Она основала частное швейное производство по изготовлению военной формы и снаряжению для участников специальной военной операции.
Также Владимир Путин выделил заслуги инженера-конструктора Ивана Солдатова, разработавшего уникальный комплекс РЭБ «Волна», не имеющий аналогов в мире. Например, его инновационная разработка выполняет защиту Крымского полуострова, эффективно отражая массированные авиаудары.
В настоящее время Иван Солдатов занимает должность ведущего инженера-разработчика в АО «Русский купол», где продолжает применять свой боевой опыт для создания систем вооружения.
При этом российский лидер подчеркнул масштаб народной поддержки, сообщив о впечатляющем результате — 54,5 млрд рублей было собрано гражданами и организациями страны для помощи участникам специальной военной операции.
Ранее KP.RU подробно писал об участии Владимира Путина в форуме «Все для Победы!», организованном общероссийским движением «Народный фронт».