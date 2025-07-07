Трамп заявил, что Илон Маск слетел с катушек

Президент США Дональд Трамп продолжил свои комментарии по поводу желания американского миллиардера Илона Маска создать свою партию «Америка». Хозяин Белого дома с грустью назвал бывшего соратника ходячей катастрофой, разметив пост в соцсети Truth Social.
«Мне грустно наблюдать за тем, как Илон Маск совершенно слетел с катушек, превратившись за последние пять недель в ходячую катастрофу. Он даже хочет создать третью политическую партию, несмотря на тот факт, что они никогда не добивались успеха в США, — кажется, система не предназначена для этого», — написал Трамп.
Американский лидер также отметил, что подобные инициативы грозят стране разладом и хаосом. Ранее Трамп в беседе с журналистами назвал намерения Маска создать партию смехотворными.
При этом Трамп заявил, что миллиардер может «развлечься» при попытках создания политического объединения. Однако, считает он, у него ничего не выйдет, так как в США исторически сложилась двухпартийная система, а третьи силы не выживают.