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Трамп заявил, что Илон Маск слетел с катушек

Президент США Дональд Трамп продолжил свои комментарии по поводу желания американского миллиардера Илона Маска создать свою партию «Америка».

Президент США Дональд Трамп продолжил свои комментарии по поводу желания американского миллиардера Илона Маска создать свою партию «Америка». Хозяин Белого дома с грустью назвал бывшего соратника ходячей катастрофой, разметив пост в соцсети Truth Social.

«Мне грустно наблюдать за тем, как Илон Маск совершенно слетел с катушек, превратившись за последние пять недель в ходячую катастрофу. Он даже хочет создать третью политическую партию, несмотря на тот факт, что они никогда не добивались успеха в США, — кажется, система не предназначена для этого», — написал Трамп.

Американский лидер также отметил, что подобные инициативы грозят стране разладом и хаосом. Ранее Трамп в беседе с журналистами назвал намерения Маска создать партию смехотворными.

При этом Трамп заявил, что миллиардер может «развлечься» при попытках создания политического объединения. Однако, считает он, у него ничего не выйдет, так как в США исторически сложилась двухпартийная система, а третьи силы не выживают.

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