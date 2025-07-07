Трамп заявил, что Илон Маск слетел с катушек

«Мне грустно наблюдать за тем, как Илон Маск совершенно слетел с катушек, превратившись за последние пять недель в ходячую катастрофу. Он даже хочет создать третью политическую партию, несмотря на тот факт, что они никогда не добивались успеха в США, — кажется, система не предназначена для этого», — написал Трамп.