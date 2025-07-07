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Breitbart News: экс-главе ЦРУ грозит расследование за дачу ложных показаний

НЬЮ-ЙОРК, 7 июля. /ТАСС/. Бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан, занимавший этот пост при 44-м президенте США Бараке Обаме, может стать фигурантом расследования за дачу ложных показаний Конгрессу. Об этом сообщил в воскресенье портал Breitbart News.

Источник: AP 2024

Ранее американская газета New York Post опубликовала отчет Директората анализа ЦРУ США, в котором указывается, что доклад о предположительном вмешательстве РФ в выборы США в 2016 году был составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным. В отчете в числе прочего указывается, что, в том числе с подачи Бреннана, в оценку ситуации было включено «досье Стила» которое было опубликовано американскими СМИ во время предвыборной гонки 2016 года. В нем приводились заведомо ложные утверждения о сговоре между Россией и Трампом, который тогда был кандидатом в президенты США, а сейчас является президентом. Составлением досье занимались американская компания Fusion GPS, а также бывший сотрудник британских спецслужб Кристофер Стил и его лондонская фирма. При этом Бреннан, проигноировав мнение кадровых сотрудников разведывательного ведомства, настоял на включении этого досье в итоговый отчет, а на заседаниях с членами Конгресса США за закрытыми дверями экс-глава ЦРУ утверждал обратное.

Как указывает издание со ссылкой на источник в Конгрессе США, там были ошеломлены отчетом ЦРУ и тем, что Бреннан «с невозмутимым видом врал Конгрессу». «Полагаю, что Министерство юстиции США этим крайне заинтересуется», — приводит портал слова источника.

Спецслужбы США в 2016 году инкриминировали России вмешательство в американский избирательный процесс. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался спецпрокурор США Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором спецпрокурор признал, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Москвой. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами. Москва также называла беспочвенными утверждения о ее попытках повлиять на ход выборов в США.

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