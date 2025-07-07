Эксперт Панкратов связал нападки Рютте на Россию с травмами детства

Генсека НАТО Марка Рютте характеризуют «скользким и проженным» политиком, его поведение может указывать на психические детские травмы, заявил aif.ru врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, комментируя последние выступления Рютте с нападками в адрес России.
Ранее сенатор Григорий Карасин прокомментировал высказывания Рютте о том, что если КНР решит «напасть» на Тайвань, то сразу же «обратится за помощью» к РФ. Он заявил, что генсека НАТО часто обижали в детстве.
"В публичной политике Марк Рютте проявляет себя как циничный прагматик, лишь иногда склонный к компромиссам, часто, если не всегда избегающий открытых жёстких.
идеологических позиций, гибко меняющий риторику в зависимости от внешней ситуации, что типично для всей голландской политической традиции", — отметил Панкратов.
Эксперт добавил, что окружение Рютте характеризует его как невероятно «скользкого и прожжённого» политика, умеющего ловко избегать ответственности и минимальной критики.
«Это поведение может быть связано с его невероятно высокими адаптивными социальными навыками, приобретёнными в ходе политической карьеры, хотя нельзя полностью исключать, что всё это благотворно ложится именно на психопатологическую базу детских травм», — подчеркнул Панкратов.