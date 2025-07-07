Закончился первый день саммита БРИКС, близится второй. Фоторепортаж

В Рио-де-Жанейро завершился первый день саммита стран БРИКС. По итогам заседания была принята совместная декларация, в которой участники выразили тревогу в связи с риском возникновения ядерного конфликта. Участники объединения подчеркнули актуальность реформирования международных организаций, осудили применение односторонних санкций и выступили с призывом к установлению мира в районах вооруженных противостояний, в частности на Украине, на Ближнем Востоке и в Судане. Подробнее о том, как прошел первый день одного из острейших саммитов БРИКС — в фоторепортаже URA.RU.