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Закончился первый день саммита БРИКС, близится второй. Фоторепортаж

В Рио-де-Жанейро завершился первый день саммита стран БРИКС. По итогам заседания была принята совместная декларация, в которой участники выразили тревогу в связи с риском возникновения ядерного конфликта. Участники объединения подчеркнули актуальность реформирования международных организаций, осудили применение односторонних санкций и выступили с призывом к установлению мира в районах вооруженных противостояний, в частности на Украине, на Ближнем Востоке и в Судане. Подробнее о том, как прошел первый день одного из острейших саммитов БРИКС — в фоторепортаже URA.RU.

Саммит БРИКС проходит в Рио-де-Жанейро 6 и 7 июля.

В Рио-де-Жанейро завершился первый день саммита стран БРИКС. По итогам заседания была принята совместная декларация, в которой участники выразили тревогу в связи с риском возникновения ядерного конфликта. Участники объединения подчеркнули актуальность реформирования международных организаций, осудили применение односторонних санкций и выступили с призывом к установлению мира в районах вооруженных противостояний, в частности на Украине, на Ближнем Востоке и в Судане. Подробнее о том, как прошел первый день одного из острейших саммитов БРИКС — в фоторепортаже URA.RU.

На пленарном заседании в формате видеоконференции выступил президент РФ Владимир Путин. «На полях» саммита БРИКС также прошла встреча главы МИД России Сергея Лаврова с его бразильским коллегой Мауро Виейрой, а также с министрами иностранных дел Индии и Ирана — Субраманьямом Джайшанкаром и Аббасом Аракчи. Беседа России и Ирана прошла в довольно тесной комнате. Главы МИД обеих стран сидели практически впритык друг к другу.

В рамках саммита Сергей Лавров также встретился с генеральным директором Всемирной торговой организации (ВТО) Нгози Оконджо-Ивеала. Обсудили необходимость безотлагательного реформирования ВТО на основе принципов инклюзивности, недискриминации и взаимного уважения.

Глава МИД РФ побеседовал с премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем. Обсуждались вопросы международной торговли с учетом распространенной практики применения односторонних ограничительных мер и повышенных тарифов. О ключевых событиях первого дня саммита БРИКС — в материале URA.RU. Главные кадры с первого дня — в фоторепортаже агентства.

Страны БРИКС продолжают углублять взаимодействие по ключевым направлениям, сказал Путин telegram-канал МИД России [https://t.me/MID_Russia/62258]На страны БРИКС приходится 40% мировой экономики, привел статистику президент РФ Кремль в TelegramВыступление Владимира Путина продлилось чуть более 7 минут Кремль в TelegramСергей Лавров также принимал участие в сессии telegram-канал МИД России [https://t.me/MID_Russia/62258]Эффектные номера машин кортежа Сергея Лаврова в Рио-де-Жанейро telegram-канал Марии Захаровой [https://t.me/MariaVladimirovnaZakharova/10959]Встреча глав МИД России и Бразилии на полях саммита БРИКС telegram-канал МИД России [https://t.me/MID_Russia/62265]Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва приветствует Сергея Лаврова на церемонии фотографирования telegram-канал МИД России [https://t.me/MID_Russia/62255]Сергей Лавров проводит встречу с Министром иностранных дел Индии Субраманьямом Джайшанкаром telegram-канал МИД России [https://t.me/MID_Russia/62269]Теплая встреча Лаврова с Премьер-министром Вьетнама Фам Минь Тинем telegram-канал МИД России [https://t.me/MID_Russia/62277]Встреча главы МИД РФ с генеральным директором ВТО Н. Оконджо-Ивеалой telegram-канал МИД России [https://t.me/MID_Russia/62276]Сергей Лавров принял участие в официальной церемонии фотографирования глав и участников делегаций стран БРИКС telegram-канал МИД России [https://t.me/MID_Russia/62256]

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