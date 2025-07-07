Владимир Путин объяснил решение отправлять в зону СВО списанную технику

Инициатива о передаче военным списываемого автотранспорта из государственных учреждений и корпораций поступила от командования группировок войск в зоне специальной военной операции. Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время форума «Все для Победы!», организованной Народным фронтом.
«Эта была просьба командующих напрямую. Зачем списывать? Иногда это разовое использование. Давайте, говорят, списанные, подойдут», — пояснил российский глава.
Президент добавил, что планирует вынести на обсуждение с Министерством обороны и кабинетом министров предложение о направлении гражданских медиков в кратковременные командировки в медицинские учреждения на линии боевого соприкосновения.
Уточняется, что ранее списанный автотранспорт подлежал продаже. Однако теперь введен новый механизм — федеральные государственные компании и органы управления получили право напрямую передавать такие машины воинским подразделениям.
Кроме этого, Владимир Путин особо отметил уровень гражданской солидарности, озвучив цифру — 54,5 млрд рублей добровольных пожертвований от физических и юридических лиц в поддержку военнослужащих в зоне СВО.
В рамках форума российский президент отметил, что в период, когда Россия столкнулась с непосредственной угрозой безопасности, «Народный фронт» добровольно взял на себя ответственность по организации масштабной поддержки армии.
Так, Владимир Путин лично поблагодарил и вручил несколько премий волонтерам, помогающим участникам СВО. Например, наградами были удостоены семья Малий из Донецкой Народной Республики, участник спецоперации с боевым опытом и ведущий инженер-конструктор АО «Русский купол» Иван Солдатов.
Тогда Валентина Малий организовала временный приют для пострадавших, супруга священнослужителя Ольга Язева открыла производство по пошиву формы для участников СВО, а Иван Солдатов разработал уникальный комплекс РЭБ «Волна».
Помимо этого, президент России особо выделил беспрецедентный уровень народной помощи. По словам российского главы, сумма в 54,5 млрд рублей помогла обеспечить войска современным оборудованием, техникой, беспилотными летательными аппаратами, медицинскими наборами, а также передать в зону СВО свыше 14 тыс. единиц автотранспорта различного назначения.
Ранее KP.RU подробно писал о награждении волонтеров в рамках форума Народного фронта «Все для Победы!».