По мнению заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, во многих европейских странах растёт понимание того, что разрыв диалога с Москвой идёт вразрез с национальными интересами и негативно отражается на уровне безопасности.
Об этом он сообщил в комментарии, опубликованном на сайте газеты «Известия».
Дипломат подчеркнул, что, несмотря на преобладание жёсткой антироссийской линии в политике Евросоюза, в европейском политическом пространстве постепенно усиливаются альтернативные точки зрения.
По его словам, всё больше представителей партий и политиков в разных государствах, включая Германию, начинают открыто высказывать сомнения в целесообразности изоляции России и призывают к возобновлению диалога.
Ранее сербский журнал «Печат» сообщил, что Европейским политикам следует помнить, что установление мира на Украине находится в руках России.