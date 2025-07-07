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Грушко заявил о росте числа сторонников диалога с РФ в Европе

Как уточнил дипломат, Москва видит, что политику Евросоюза определяет агрессивное большинство.

Источник: Аргументы и факты

По мнению заместителя министра иностранных дел России Александра Грушко, во многих европейских странах растёт понимание того, что разрыв диалога с Москвой идёт вразрез с национальными интересами и негативно отражается на уровне безопасности.

Об этом он сообщил в комментарии, опубликованном на сайте газеты «Известия».

Дипломат подчеркнул, что, несмотря на преобладание жёсткой антироссийской линии в политике Евросоюза, в европейском политическом пространстве постепенно усиливаются альтернативные точки зрения.

По его словам, всё больше представителей партий и политиков в разных государствах, включая Германию, начинают открыто высказывать сомнения в целесообразности изоляции России и призывают к возобновлению диалога.

Ранее сербский журнал «Печат» сообщил, что Европейским политикам следует помнить, что установление мира на Украине находится в руках России.

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