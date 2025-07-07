Reuters: первая сессия переговоров Израиля и ХАМАС прошла безрезультатно

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, первая фаза непрямых переговоров между Израилем и движением ХАМАС, не принесла ощутимых результатов.
Встреча, прошедшая в Дохе, касалась попыток договориться о прекращении огня.
По информации палестинских представителей, знакомых с деталями процесса, израильская делегация не имела достаточных полномочий для заключения соглашений, что существенно ограничило возможности для достижения договорённостей.
В ходе переговоров, по данным журналиста Axios Барака Равида, также обсуждались вопросы, связанные с организацией гуманитарной помощи жителям сектора Газа.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности скорого прекращения огня в секторе Газа, допустив, что соответствующее соглашение с палестинским движением ХАМАС может быть достигнуто уже в течение ближайших семи дней.