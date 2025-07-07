Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: первая сессия переговоров Израиля и ХАМАС прошла безрезультатно

Отмечается, что израильская делегация не обладает достаточными полномочиями для того, чтобы заключать соглашение с ХАМАС.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, первая фаза непрямых переговоров между Израилем и движением ХАМАС, не принесла ощутимых результатов.

Встреча, прошедшая в Дохе, касалась попыток договориться о прекращении огня.

По информации палестинских представителей, знакомых с деталями процесса, израильская делегация не имела достаточных полномочий для заключения соглашений, что существенно ограничило возможности для достижения договорённостей.

В ходе переговоров, по данным журналиста Axios Барака Равида, также обсуждались вопросы, связанные с организацией гуманитарной помощи жителям сектора Газа.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в возможности скорого прекращения огня в секторе Газа, допустив, что соответствующее соглашение с палестинским движением ХАМАС может быть достигнуто уже в течение ближайших семи дней.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше