Экс-главе ЦРУ могут предъявить дачу ложных показаний из-за России

В отношении бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана могут начать расследование и предъявить обвинения в даче ложных показаний по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году. Об этом сообщает портал Breitbart, ссылаясь на собственные источники в Конгрессе США.
«Бреннан проигнорировал кадровых чиновников ЦРУ, которые сказали ему не включать досье в официальный ICA о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Бреннан дал показания за закрытыми дверями о том, что он не выступал за включение досье в ICA. Таким образом, создается впечатление, что, несмотря на его показания в Конгрессе об обратном, Бреннан на самом деле сделал противоположное тому, о чем он свидетельствовал», — говорится в материале.
Нынешний директор ЦРУ Джон Рэтклифф ранее обнародовал доклад, где речь шла о том, что анализ разведок Соединенных Штатов по поводу предполагаемого вмешательства РФ в выборы был подготовлен с массой нарушений. Он утверждал, что документ был политически мотивирован и создавался в коррупционных условиях.
Ранее «МК» писал, что сведения о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году признаны несостоятельными, так как были политически мотивированными. К такому выводы пришли в ЦРУ после анализа деятельности своих коллег в тот период.