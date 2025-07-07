Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-главе ЦРУ могут предъявить дачу ложных показаний из-за России

В отношении бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана могут начать расследование и предъявить обвинения в даче ложных показаний по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году.

В отношении бывшего главы ЦРУ Джона Бреннана могут начать расследование и предъявить обвинения в даче ложных показаний по делу о якобы вмешательстве России в президентские выборы США в 2016 году. Об этом сообщает портал Breitbart, ссылаясь на собственные источники в Конгрессе США.

«Бреннан проигнорировал кадровых чиновников ЦРУ, которые сказали ему не включать досье в официальный ICA о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Бреннан дал показания за закрытыми дверями о том, что он не выступал за включение досье в ICA. Таким образом, создается впечатление, что, несмотря на его показания в Конгрессе об обратном, Бреннан на самом деле сделал противоположное тому, о чем он свидетельствовал», — говорится в материале.

Нынешний директор ЦРУ Джон Рэтклифф ранее обнародовал доклад, где речь шла о том, что анализ разведок Соединенных Штатов по поводу предполагаемого вмешательства РФ в выборы был подготовлен с массой нарушений. Он утверждал, что документ был политически мотивирован и создавался в коррупционных условиях.

Ранее «МК» писал, что сведения о вмешательстве России в президентские выборы в США в 2016 году признаны несостоятельными, так как были политически мотивированными. К такому выводы пришли в ЦРУ после анализа деятельности своих коллег в тот период.

Узнать больше по теме
ЦРУ: история создания разведки США, структура и самые известные операции
Из всех спецслужб мира ЦРУ — одна из самых известных. В кинофильмах, видеоиграх и книгах агенты управления показаны находчивыми, смелыми и принципиальными людьми, для которых нет невыполнимых задач. Но реальность довольно сильно отличается от картинки с экрана: собрали главное об истории управления, его структуре и главных его отличиях от ФБР.
Читать дальше