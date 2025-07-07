Экс-главе ЦРУ могут предъявить дачу ложных показаний из-за России

«Бреннан проигнорировал кадровых чиновников ЦРУ, которые сказали ему не включать досье в официальный ICA о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Бреннан дал показания за закрытыми дверями о том, что он не выступал за включение досье в ICA. Таким образом, создается впечатление, что, несмотря на его показания в Конгрессе об обратном, Бреннан на самом деле сделал противоположное тому, о чем он свидетельствовал», — говорится в материале.