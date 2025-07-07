Эксперт Панкратов назвал причины странного поведения генсека НАТО Рютте

«Эмоционально он, конечно, заморожен. Здесь трудно рассуждать, это национальная черта местного этноса, среди которого он вырос, или всё же чистая психиатрия, но в любом случае вопрос остаётся открытым: а способен ли вообще наш персонаж на хоть какие-либо чувства или эмоции? С учётом того, что у него никогда не было ни семьи, ни жены, ни детей, в его 57 лет», — добавил Панкратов.