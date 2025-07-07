Эксперт Панкратов назвал причины странного поведения генсека НАТО Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте всегда в речи поджимает губы, это говорит о его явной скрытности и некоторой «замороженности», возможно, поэтому у него нет семьи. Причиной этого могут быть как проблемы с психикой, так и особенности местного этноса, среди которого он вырос.
Такое мнение в разговоре с aif.ru озвучил врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, проанализировав последние выступления Рютте с нападками в адрес РФ.
«Если посмотреть его интервью, он всегда очень плотно сжимает рот или поджимает губы. Это не только контроль речи, как профессиональный навык, но и признак явной скрытности. Он никогда не покажет вам ни своих переживаний, ни мыслей», — сказал Панкратов.
Эксперт задался вопросом, способен ли 57-летний Рютте испытывать хоть какие-то эмоции.
«Эмоционально он, конечно, заморожен. Здесь трудно рассуждать, это национальная черта местного этноса, среди которого он вырос, или всё же чистая психиатрия, но в любом случае вопрос остаётся открытым: а способен ли вообще наш персонаж на хоть какие-либо чувства или эмоции? С учётом того, что у него никогда не было ни семьи, ни жены, ни детей, в его 57 лет», — добавил Панкратов.
По его мнению, Рютте вряд ли знает, что такое сопереживание или сострадание.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил слова Рютте о Китайской Народной Республике и Российской Федерации любовью к «галлюциногенным грибам».