Трамп заявил, что был очень разочарован своим разговором с Путиным

Президент США Дональд Трамп признался журналистам, что остался крайне недоволен результатами телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным, состоявшегося 3 июля.
По его словам, обсуждение не принесло ожидаемого продвижения по вопросу урегулирования конфликта на Украине, что вызвало у него серьёзное разочарование.
Ранее глава Белого дома уже высказывал недовольство темпами мирного процесса, подчеркнув, что диалог с Москвой в этот раз не позволил приблизиться к решению проблемы. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле внимательно воспринимают высказывания Трампа.
Между тем бывший советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским, отметив, что диалог продемонстрировал серьёзные трудности, с которыми сталкивается Киев.