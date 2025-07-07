Трамп заявил, что был очень разочарован своим разговором с Путиным

Ранее глава Белого дома уже высказывал недовольство темпами мирного процесса, подчеркнув, что диалог с Москвой в этот раз не позволил приблизиться к решению проблемы. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле внимательно воспринимают высказывания Трампа.