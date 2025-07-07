Блохин рассказал об изменении тональности разговора Путина и Макрона

Тональность разговора президента РФ Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона снизилась, так как последний подстраивается под настроение США. Об этом aif.ru заявил сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин.
«Тональность чуточку снижена, потому что они смотрят, что главный модератор этого “крестового похода” против России — США — свою траекторию меняют. Поэтому и они пытаются чуточку подстроиться под США», — сказал Блохин.
Также он добавил, что Макрон не признает правильность действий России в текущей обстановке, так как это значит, что страны Запада «распишутся в собственной беспомощности».
Телефонный разговор между Путиным и Макроном состоялся 1 июля. Лидеры России и Франции обсудили украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ирано-израильской конфронтации и ударов США по ядерным объектам Ирана.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что детали разговора Путина и Макрона до сих пор не слили.