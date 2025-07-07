БРИКС оценил риск возникновения ядерного конфликта

Лидеры стран БРИКС в ходе саммита в Бразилии констатировали нарастание угрозы возникновения глобального ядерного конфликта. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на итоговый документ встречи в Рио-де-Жанейро.
«Выражаем обеспокоенность в связи с растущими рисками ядерного конфликта. Подчеркиваем необходимость укрепления системы контроля над вооружениями, режима нераспространения ядерного оружия», — отмечается в декларации.
В тексте подчеркивается, что указанные меры способствуют достижению международной стабильности, поддержанию мира и безопасности.
В том же документе участники БРИКС осудили диверсии против железнодорожной инфраструктуры в Курской, Брянской и Воронежской областях.
Читайте также: На Западе заявили о жестком вызове БРИКС к США из-за одного фото.