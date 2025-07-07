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БРИКС оценил риск возникновения ядерного конфликта

Лидеры стран БРИКС в ходе саммита в Бразилии констатировали нарастание угрозы возникновения глобального ядерного конфликта.

Лидеры стран БРИКС в ходе саммита в Бразилии констатировали нарастание угрозы возникновения глобального ядерного конфликта. Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на итоговый документ встречи в Рио-де-Жанейро.

«Выражаем обеспокоенность в связи с растущими рисками ядерного конфликта. Подчеркиваем необходимость укрепления системы контроля над вооружениями, режима нераспространения ядерного оружия», — отмечается в декларации.

В тексте подчеркивается, что указанные меры способствуют достижению международной стабильности, поддержанию мира и безопасности.

В том же документе участники БРИКС осудили диверсии против железнодорожной инфраструктуры в Курской, Брянской и Воронежской областях.

Также известно, что саммит БРИКС выразил осуждение силовым воздействиям на ядерные объекты Ирана. Данные действия названы нарушением норм международного права и положений Устава ООН. Было отдельно отмечено, что иранские атомные объекты находятся под гарантиями МАГАТЭ.

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