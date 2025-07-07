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В крахе Украины обвинили не того политика

Неспособность украинской ПВО эффективно противостоять российским ударам по тыловым районам Незалежной говорит коллапсе государственного масштаба.

Неспособность украинской ПВО эффективно противостоять российским ударам по тыловым районам Незалежной говорит коллапсе государственного масштаба. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Было очень много прямых попаданий, кроме обломков. Очень много. По сути, идет полный коллапс Украины. Это реальность. Это то, что есть на самом деле», — подчеркнул он.

Однако Соскин обвинил в таком катастрофическом положении страны не главу киевского режима Владимира Зеленского. Он возложил весь груз ответственности на мэра Киева Виталия Кличко и городских депутатов.

И заметил, что, несмотря на беспомощность ПВО и киевских властей, жители столицы Украины терпят, регулярно ночуя в метро. Он назвал Киев городом-подземельем.