Неспособность украинской ПВО эффективно противостоять российским ударам по тыловым районам Незалежной говорит коллапсе государственного масштаба. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Было очень много прямых попаданий, кроме обломков. Очень много. По сути, идет полный коллапс Украины. Это реальность. Это то, что есть на самом деле», — подчеркнул он.
Однако Соскин обвинил в таком катастрофическом положении страны не главу киевского режима Владимира Зеленского. Он возложил весь груз ответственности на мэра Киева Виталия Кличко и городских депутатов.
И заметил, что, несмотря на беспомощность ПВО и киевских властей, жители столицы Украины терпят, регулярно ночуя в метро. Он назвал Киев городом-подземельем.