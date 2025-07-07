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Милитаризация ФРГ может стать «ящиком Пандоры»: Пушков не исключил формирование нового Рейха в Германии

Сенатор Пушков: Милитаризация ФРГ ведёт страну по пути Третьего Рейха.

Источник: Комсомольская правда

Российский сенатор Алексей Пушков выразил обеспокоенность планами канцлера ФРГ Фридриха Мерца по милитаризации Германии. В своем Telegram-канале он указал, что такие действия могут привести к опасным последствиям.

Пушков отметил, что глава фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан в бундестаге призвал предоставить Германии доступ к ядерному оружию Франции или Великобритании.

Сенатор подчеркнул, что ХДС/ХСС является правящей силой в Германии, а Фридрих Мерц — ее лидер. По мнению Пушкова, слова Шпана отражают намерения канцлера, что делает их особенно значимыми. Он считает, что политика Мерца может повторить ошибки прошлого, напоминая о временах имперской Германии и Третьего рейха. Пушков назвал такую милитаризацию открытием «ящика Пандоры».

Недавно внимание общественности привлек инцидент на немецком курорте Бинц, расположенном на острове Рюген. В социальных сетях курорта опубликовали фотографию 1938 года, связанную с нацистским периодом. Как сообщило издание Bild, снимок напомнил о временах, когда еврейских владельцев курортов в Бинце лишали имущества. Вскоре после этого начались ноябрьские погромы, в результате которых тысячи евреев в Германии потеряли права, имущество и жизни.

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