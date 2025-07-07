Прилепин назвал заказчика покушения на него

Глава киевского режима Владимир Зеленский лично распорядился о физическом устранении Захара Прилепина. Об этом писатель рассказал в документальном фильме, фрагмент которого обнародовал Life.ru.
«У меня, конечно, к нему личные счеты. Потому что он лично отдавал приказы, лично легализовал убийства моих лучших друзей и мое собственное убийство. Зеленский — террорист, легализованный мировым сообществом», — отметил Прилепин.
Писатель призвал всерьез воспринимать Зеленского как сильного противника. Однако воздействовать на него, по его мнению, стоит не риторикой, а конкретными действиями.
Покушение на Прилепина было совершено в Нижегородской области в мае 2023 года. Тогда его автомобиль взорвался. Общественник был ранен. Президент России Владимир Путин наградил его орденом Мужества. Исполнитель преступления получил пожизненный срок.
Ранее «МК» писал, что, по мнению Прилепина, слова о заключении мира в украинском конфликте являются исключительно маниловскими беспочвенными мечтаниями.