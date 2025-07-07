Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины против стран, поддерживающих политику БРИКС

Ранее БРИКС призвал к отмене санкций и реформе Всемирной торговой организации. По итогам 17-го саммита БРИКС, прошедшего в Рио-де-Жанейро, государства-участники организации выступили с призывом к отмене односторонних экономических санкций, которые наносят серьёзный ущерб правам человека. Также они подтвердили, что не вводят и не поддерживают санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН.