Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп угрожает ввести дополнительные пошлины против стран, поддерживающих политику БРИКС

Американский лидер Дональд Трамп заявил о планах введения 10-процентных торговых пошлин для стран, которые поддерживают политику БРИКС. Соответствующее заявление республиканец опубликовал в своей социальной сети Truth Social.

Источник: Life.ru

«В отношении любой страны, поддерживающей антиамериканскую политику БРИКС, будут введены дополнительные пошлины в размере 10%. Исключений не будет», — написал президент Соединённых Штатов.

Ранее БРИКС призвал к отмене санкций и реформе Всемирной торговой организации. По итогам 17-го саммита БРИКС, прошедшего в Рио-де-Жанейро, государства-участники организации выступили с призывом к отмене односторонних экономических санкций, которые наносят серьёзный ущерб правам человека. Также они подтвердили, что не вводят и не поддерживают санкции, не одобренные Советом Безопасности ООН.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше