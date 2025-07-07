Не выдержал: эксперт рассказал, зачем Макрон опять звонит Путину

Президент Франции Эммануэль Макрон во вторник, 1 июля, созвонился с российским лидером Владимиром Путиным, их разговор длился более двух часов. Главы государств обсудили украинский конфликт, а также ситуацию на Ближнем Востоке в контексте ударов по ядерным объектам Ирана.
Макрон заявил, что разговор был важен для Франции, так как Париж, как и Москва, является гарантом Договора о нераспространении ядерного оружия.
Почему Макрон позвонил Путину спустя почти 3 года.
В последний раз Путин и Макрон общались по телефону в сентябре 2022 года. В марте 2025 года французский лидер заявил, что не исключает новой беседы с президентом РФ, если Париж, Киев и европейские партнеры сочтут момент подходящим.
По мнению политолога Константина Блохина, Макрон решился на звонок 1 июля, чтобы оставаться в центре внимания, а не на «периферии» диалога по Украине.
«Потому что когда Трамп заявляет, что будет обсуждать Украину с Путиным без Европы, то европейские финансовые доноры, Франция остаются на углу, на периферии переговорного процесса. Если ты не за столом, а на периферии, то на самом деле решений ты не принимаешь. И ты не столь важен», — сказал aif.ru Блохин.
Макрон постоянно заявляет о себе, чтобы продемонстировать, что о Франции не стоит забывать, добавил эксперт.
Как изменилась тональность общения Путина и Макрона.
«Тональность чуточку снижена, потому что они смотрят, что главный модератор этого “крестового похода” против России — США — свою траекторию меняют. Поэтому и они пытаются чуточку подстроиться под США», — сказал Блохин.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что во время разговора Путина и Макрона звучали «разные интонации».
«Были разные интонации, это рабочий процесс. Но еще раз повторяю, что разговор был достаточно содержательным», — сказал Песков.
Он также добавил, что Кремль теперь учитывает, что разговор могут прослушивать не только его непосредственные участники, поэтому в описании своей позиции следует быть более сдержанным.
Может ли состояться еще один разговор Макрона и Путина.
Блохин считает, что Макрон, желая оставаться в центре внимания, будет созваниваться с российским лидером еще не один раз.
«Мы же всегда открыты к диалогу. Я думаю, что если будет инициатива со стороны Макрона, наш президент не будет эту возможность отсекать», — пояснил собеседник aif.ru.
При этом политолог считает, что диалог будет не слишком результативен, так как Макрон будет просто «сотрясать воздух», чтобы показать свою значимость и важность.