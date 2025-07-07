Не выдержал: эксперт рассказал, зачем Макрон опять звонит Путину

«Потому что когда Трамп заявляет, что будет обсуждать Украину с Путиным без Европы, то европейские финансовые доноры, Франция остаются на углу, на периферии переговорного процесса. Если ты не за столом, а на периферии, то на самом деле решений ты не принимаешь. И ты не столь важен», — сказал aif.ru Блохин.