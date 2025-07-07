Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе забились в истерике из-за влияния БРИКС

На Западе усмотрели в солидарности и демократичности БРИКС угрозу их мироустройству и гегемонии во главе с США.

На Западе усмотрели в солидарности и демократичности БРИКС угрозу их мироустройству и гегемонии во главе с США. Об этом пишет немецкое издание Bild с реакцией на саммит объединения, проходящий в Бразилии.

«Они хотят перестроить мир — и ослабить Запад. В проекте итоговой декларации говорится об обеспокоенности нарушениями правил ВТО и упоминается требование о реформе МВФ», — говорится в публикации.

По мнению издания, БРИКС хочет получить еще больше влияния на мировой арене. Об этом свидетельствует создание Нового банка Развития в объединении. Такое решение привлечет больше инвестиций в развивающиеся страны и снизит финансовую нагрузку на страны-участницы.

Страх перед БРИКС продемонстрировал и президент США Дональд Трамп. Он уже объявил о введении дополнительных 10-процентных пошлин на те страны, которые поддержат политику БРИКС.

Ранее «МК» писал, что коллективное фото на саммите БРИКС контрастирует с хаосом на G20.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше