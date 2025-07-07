На Западе забились в истерике из-за влияния БРИКС

На Западе усмотрели в солидарности и демократичности БРИКС угрозу их мироустройству и гегемонии во главе с США. Об этом пишет немецкое издание Bild с реакцией на саммит объединения, проходящий в Бразилии.
«Они хотят перестроить мир — и ослабить Запад. В проекте итоговой декларации говорится об обеспокоенности нарушениями правил ВТО и упоминается требование о реформе МВФ», — говорится в публикации.
По мнению издания, БРИКС хочет получить еще больше влияния на мировой арене. Об этом свидетельствует создание Нового банка Развития в объединении. Такое решение привлечет больше инвестиций в развивающиеся страны и снизит финансовую нагрузку на страны-участницы.
Страх перед БРИКС продемонстрировал и президент США Дональд Трамп. Он уже объявил о введении дополнительных 10-процентных пошлин на те страны, которые поддержат политику БРИКС.
Ранее «МК» писал, что коллективное фото на саммите БРИКС контрастирует с хаосом на G20.