Bloomberg сравнил совместные фото с саммитов БРИКС и G20

Издание указывает, что на встрече БРИКС все лидеры прибыли вовремя, и никто не проигнорировал фотосессию, что резко контрастировало с прошлым саммитом G20 на том же месте, когда отсутствие таких ключевых фигур, как президент США Джо Байден, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава канадского правительства Джастин Трюдо, подчеркнуло общий беспорядок, царивший на встрече.