Агентство Bloomberg отметило, что организованность и слаженность, продемонстрированные во время совместной фотографии на саммите БРИКС, резко выделялись на фоне неразберихи, сопровождавшей аналогичное мероприятие на саммите G20.
Издание указывает, что на встрече БРИКС все лидеры прибыли вовремя, и никто не проигнорировал фотосессию, что резко контрастировало с прошлым саммитом G20 на том же месте, когда отсутствие таких ключевых фигур, как президент США Джо Байден, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава канадского правительства Джастин Трюдо, подчеркнуло общий беспорядок, царивший на встрече.
В публикации также подчёркивается, что состав участников саммита БРИКС и затронутые темы создают вызов существующему мировому порядку, в центре которого находятся США.
Ранее сообщалось, как иинистр иностранных дел России Сергей Лавров присутствовал на официальной церемонии фотографирования руководителей делегаций стран-участниц саммита БРИКС в рамках мероприятия в Рио-де-Жанейро 6−7 июля.
Во время съёмки по левую руку от Лаврова находился наследный принц Абу-Даби, председатель Исполнительного совета эмирата шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.