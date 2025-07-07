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Bloomberg сравнил совместные фото с саммитов БРИКС и G20

Текущая встреча лидеров БРИКС бросает вызов современному мироустройству во главе с США.

Источник: Аргументы и факты

Агентство Bloomberg отметило, что организованность и слаженность, продемонстрированные во время совместной фотографии на саммите БРИКС, резко выделялись на фоне неразберихи, сопровождавшей аналогичное мероприятие на саммите G20.

Издание указывает, что на встрече БРИКС все лидеры прибыли вовремя, и никто не проигнорировал фотосессию, что резко контрастировало с прошлым саммитом G20 на том же месте, когда отсутствие таких ключевых фигур, как президент США Джо Байден, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и глава канадского правительства Джастин Трюдо, подчеркнуло общий беспорядок, царивший на встрече.

В публикации также подчёркивается, что состав участников саммита БРИКС и затронутые темы создают вызов существующему мировому порядку, в центре которого находятся США.

Ранее сообщалось, как иинистр иностранных дел России Сергей Лавров присутствовал на официальной церемонии фотографирования руководителей делегаций стран-участниц саммита БРИКС в рамках мероприятия в Рио-де-Жанейро 6−7 июля.

Во время съёмки по левую руку от Лаврова находился наследный принц Абу-Даби, председатель Исполнительного совета эмирата шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахайян.

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